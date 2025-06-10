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Кидає у бій тисячі солдатів та б'є по Україні шахедами: в МЗС заявили, що рф знущається з мирних зусиль партнерів

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Кремль знущається з мирних зусиль партнерів та продовжує війну, кидаючи тисячі солдатів у бій на різних напрямках. РФ щодня завдає ударів по Україні сотнями "шахедів".

Кидає у бій тисячі солдатів та б'є по Україні шахедами: в МЗС заявили, що рф знущається з мирних зусиль партнерів

кремль знущається з мирних зусиль партнерів й демонструє, що не збирається завершувати війну. росія кидає у бій тисячі і тисячі солдатів зараз на Покровському напрямку, в районі курської операції, на Сумщині. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

росіяни самі злили цей документ (свій меморандум – ред.) у публічний простір... Всі мали змогу побачити, що в цьому документі набір старих ультиматумів, які не є навіть подобою дипломатії та спробою врегулювати, знайти мирне рішення, дипломатичне рішення завершення агресії. Нам шкода, що росія знущається з мирних зусиль наших партнерів

- заявив Тихий.

Він зазначив, що рф демонструє всіма своїми діями, що вона не збирається завершувати війну.

Кидає у бій тисячі і тисячі солдатів зараз на Покровському напрямку, в районі курської операції, Сумщині. Тисячами кидає в бій й удари щодня по Україні сотнями "шахедами"…Це все демонструє, що росія продовжить знущатися з усіх поки вона не отримає санкційний ляпас по обличчю

- наголосив Тихий.

Переговори в Стамбулі не дали результатів через деструктивну позицію росіян - Тихий10.06.25, 12:17 • 2084 перегляди

Контекст

російські ЗМІ оприлюднили повну версію проєкту "меморандуму" про припинення вогню в Україні, переданого кремлем українській делегації під час переговорів у Стамбулі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у американського лідера Дональда Трампа є всі інструменти для тиску на росію для того, щоб закінчити війну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітика
Курськ
Покровськ
Сумська область
Міністерство закордонних справ України
Шахед-136
Дональд Трамп
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