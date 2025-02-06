Комітет ВР працює над можливістю запровадження додаткових та обов'язкових відпусток для військових

Комітет ВР з нацбезпеки разом з представниками Міноборони, Генштабу розглядали питання, як запровадити для військових обов'язковість відпусток та передбачити додаткові. Про це повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.

В нашому комітеті після відкриття 13 сесії (ВР – ред.) відбувалася робоча нарада, де ми з представниками Міністерства оборони, Генштабу розглядали питання, як забезпечити можливість військовослужбовцям, які виконують бойові завдання відпочити, а саме запровадити обов'язковість відпусток, додаткові відпустки передбачити. Над цим ми працюємо - розповів Веніславський.

Також за його словами, на найближчих засіданнях ВР, нардепи планують розглядати законодавство, яке пов'язане із захистом військовослужбовців, які будуть інформувати про якісь корупційні ризики, чи корупційні дії під час виконання бойових завдань чи несення служби.



Доповнення

Народний депутат Олександр Федієнко раніше заявляв про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.

В січні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що законопроєкт про терміни служби буде прийнятий, коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті. Другого варіанта не існує.