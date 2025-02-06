Комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных

Комитет ВР по нацбезопасности вместе с представителями Минобороны, Генштаба рассматривали вопрос, как ввести для военных обязательность отпусков и предусмотреть дополнительные. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

В нашем комитете после открытия 13 сессии (ВР - ред.) проходило рабочее совещание, где мы с представителями Министерства обороны, Генштаба рассматривали вопрос, как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи отдохнуть, а именно ввести обязательность отпусков, дополнительные отпуска предусмотреть. Над этим мы работаем - рассказал Вениславский.

Также по его словам, на ближайших заседаниях ВР, нардепы планируют рассматривать законодательство, связанное с защитой военнослужащих, которые будут информировать о каких-то коррупционных рисках, или коррупционных действиях во время выполнения боевых задач или несения службы.



Дополнение

Народный депутат Александр Федиенко ранее заявлял о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.

В январе первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что законопроект о сроках службы будет принят, когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте. Второго варианта не существует.