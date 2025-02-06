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Комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных

Комитет ВР работает над возможностью введения дополнительных и обязательных отпусков для военных

Киев  •  УНН

 • 6812 просмотра

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Комитет ВР по нацбезопасности работает над внедрением обязательных и дополнительных отпусков для военнослужащих. Также планируется рассмотреть защиту военных, которые будут сообщать о коррупционных действиях.

Комитет ВР по нацбезопасности вместе с представителями Минобороны, Генштаба рассматривали вопрос, как ввести для военных обязательность отпусков и предусмотреть дополнительные. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

В нашем комитете после открытия 13 сессии (ВР - ред.) проходило рабочее совещание, где мы с представителями Министерства обороны, Генштаба рассматривали вопрос, как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи отдохнуть, а именно ввести обязательность отпусков, дополнительные отпуска предусмотреть. Над этим мы работаем

- рассказал Вениславский.

Также по его словам, на ближайших  заседаниях ВР, нардепы планируют  рассматривать законодательство, связанное с защитой военнослужащих, которые будут информировать о каких-то коррупционных рисках, или коррупционных действиях во время выполнения боевых задач или несения службы.

Дополнение

Народный депутат Александр Федиенко ранее заявлял о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.

В январе первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что законопроект о сроках службы будет принят, когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте. Второго варианта не существует. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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