Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Через ситуацію на фронті наразі говорити про демобілізацію, звільнення у великих кількостях військовослужбовців немає підстави. Таку думку висловив журналісту УНН народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Питання демобілізації в Україні

"Народні депутати не вирішують питання демобілізації. Якщо ми будемо бачити, що є ініціатива від Міністерства оборони чи Генерального штабу, від командування Збройних сил, тоді ми відповідні законодавчі ініціативи можемо розглядати, приймати. - пояснив Веніславський. - Ми не можемо без огляду на реальну ситуацію на фронті ухвалювати якісь рішення. Тому на сьогодні, на мій суб'єктивний погляд ситуація така, що про демобілізацію, звільнення у великих кількостях військовослужбовців, точно говорити немає підстави".

Ініціатива щодо запровадження додаткових та обов'язкових відпусток для військових

Веніславський у лютому цього року заявляв, що комітет ВР працює над можливістю запровадження додаткових та обов'язкових відпусток для військових.

На запитання, яка наразі ситуація із роботою над запровадженням для військових обов'язкових відпусток та передбачення додаткових, Веніславський відповів: "Ми відповідні законопроєкти постійно розглядаємо, якісь приймаємо, якісь в процесі".

"Тому в комплексі, це питання вирішуємо. Безперечно, ми не можемо приймати закони, які очевидно послаблять нашу обороноздатність, тому все координуємо з Генеральним штабом, з Головнокомандувачем ЗСУ для того, щоб унеможливити якісь негативні наслідки", - сказав нардеп.

Веніславський зазначив, що зараз він не може сказати, що ось на виході якийсь закон.

"Працюємо над цим", - додав нардеп.

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Коли можлива демобілізація та що із законопроєктом

У березні цього року заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що Міноборони разом з Генштабом проводить роботу по підготовці законопроєкту щодо демобілізації.

У січні тодішній перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що законопроєкт про демобілізацію готовий до передачі у Верховну Раду. Для опрацювання механізмів реалізації та заміни військових, з його слів, тоді потрібно було ще 3 місяці.

Також у січні нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко говорив, що про демобілізацію військових ведуться обговорення, дискусії, проте через умови мобілізації – це малроймовірно. Він заявляв, що більше уваги звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії.

Ротація замість демобілізації?

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода 1 квітня заявляв, що Міноборони розробило новий механізм ротацій на фронті, який передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безперервої служби та участі у бойових діях.

Він заявляв, що цей механізм є альтернативою законопроєкту про демобілізацію.

Вплив ситуації на фронті на демобілізацію

9 червня Президет України Володимир Зеленський повідомляв, що найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії тривають на Покровському, у районах Курської операції та в прикордонні Сумської області.

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