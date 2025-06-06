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The Telegraph: рф зосередила 125 тис. військових біля Сум і Харкова, але головна мета - Донеччина

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Попри велике угруповання біля Сумщини та Харківщини, основний удар рф спрямований на Донецьку область, особливо на Костянтинівку. Ворог намагається прорвати оборону і захопити більше територій.

The Telegraph: рф зосередила 125 тис. військових біля Сум і Харкова, але головна мета - Донеччина

Так званий літній наступ російської армії скоріш за все є продовженням спроби протиснути українську оборону, і ця спроба тягнеться ще з попередніх років. Аналітики вважають, що у рф сподіваються на прорив у наступні місяці, але де саме спрямує основні зусилля армія путіна? Про  можливі напрямки цього наступу розповідає матеріал The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Незважаючи на зосередження 125 000 солдатів армії росії вздовж кордонів Сумської та Харківської областей України, про що вказує The Telegraph, посилаючись на дані розвідки, - втім, головна мета кремля може знаходитися на південому сході. 

Малоймовірно, що Суми чи Харків є першочерговими цілями Путіна. росія не має достатніх сил на цих фронтах для проведення серйозних наступальних операцій проти великих міст.

- пише видання.

Натомість, ці операції можуть бути спрямовані на те, щоб відволікти українські сили від головної мети кремля - спроби захопити Донецьку область повністю. 

Першочерговим завданням літнього наступу зс рф може бути Костянтинівка. Це місто, як вважають аналітики, відіграє ключову роль у "поясі оборони" Донеччини. Вважається, що Костянтинівка уособлює в собі "важливий" логістичний вузол.

Українське командування мало намір підсилити перевантажені підрозділи на фронті у Донецькій області. Але, після відходу українських оборонців з позицій на території курської області рф, з'явилась необхідність оборони Сумщини. Тим часом, російські війська встигли продавити оборону між містами Покровськ і Торецьк, і наразі посилили тиск на Костянтинівку.

Але і українські сили мали успіх: за даними аналітиків ISW, ЗСУ також просунулись поблизу Торецька, крім того оборонці України продавили ворога на Запоріжжі та на Харківщині.

Тим не менш, росія поки має перевагу на полі бою. І це дозволяє командирам підрозділів зс рф вибирати ключові точки для просування.

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Слід зазначити, що російська армія намагалась невпинно досягати поступових "повзучих" успіхів, по сути, не зупиняясь ще з 2023 року. 

Telegraph вказує, що станом на 2024 рік, за понад 12 місяців наступу, російські війська захопили приблизно 1500 квадратних миль (3885 км кв.) української території, - це еквівалентно 0,7% від загальної площі країни.

При цьому, ціна у вигляді людської крові була величезною:

рф зазнала 434 000 втрат. Приблизно 270 вбитих і поранених на кожну захоплену квадратну милю.

- пише британське видання. 

Аналітики визнають - минулого місяця російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада 2024 року. Загарбникам вдавалося  захоплювати в середньому 5,5 квадратних миль (14 кв.км) на день у травні 2025 року - вдвічі більше, ніж у квітні, згідно з даними DeepState.

За даними Bild, окупанти захопили 18 населених пунктів у трьох областях України, упродовж тижня у травні.

Імовірно, що у кремлі сподіваються на прорив зс рф, особливо на Донбасі. Регіон двогий час вважався центральним для територіальних претензій уряду путіна. Значна кількість районів, які входять до складу Донецької області України, вже та поки що перебувають під російською військовою окупацією.

Чому літо?

Час наступу не є випадковим, ідеться у матеріалі.

Краще прикриття для військ, що наступають забезпечує саме літнє листя. Хоча є недоліки, як-то підвищена видимість пилу та труднощі з приховуванням руху від тепловізійних камер

Крім того, у матеріалі Telegraph ідеться, що рф хоч і не зупинялась у спробах просування, але імовірно готувалсь до більш сильного удару, "зміцнюючи за зиму свої людські ресурси, усуваючи технічні недоліки та удосконалюючи тактику". 

Є спроби урізноманітнити зусилля - наприклад зс рф намагаються вклинюватися на мотоциклах або баггі, а припаси іноді доставляються на передові позиції мулами.

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Тим не менш, за підсумками поточних аналізів ситуації, які публікують західні військові оглядачі та аналітики - вирішальний прорив залишається малоймовірним, незважаючи на серйозні сподівання у кремлі досягти значного прогресу на кількох фронтах.

Нагадаємо

В ході трирічної війни проти України росія втратила близько мільйона військових.

Журналісти-розслідувачі з Danwatch відфільтрували понад два мільйони файлів російських тендерів найбільших військових підрядників. Серед будівельних креслень було виявлено дані про 11 об'єктів, що використовуються для зберігання ядерної зброї росії. 

Літній наступ рф: Україна готується до масштабної атаки на Донеччину – WP28.05.25, 10:28 • 3548 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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