росіяни активізували штурмові дії на мотоциклах та малими штурмовими групами – ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
російські війська активізували штурмові дії на Покровському напрямку, використовуючи мотоцикли та малі піхотні групи. Інтенсивність атак рекордно висока, попри значні втрати окупантів.
Російські загарбники все частіше наступають на мотоциклах та використовують малі піхотні групи під час штурмових дій. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
Найбільш активним зараз є Покровський напрямок, і активність на ньому вийшла на рекордні показники. Бо вона співставна вже з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому
Трегубов додав, що змінилася тактика та масштаби дій російських окупантів.
Вони все частіше наступають на мотоциклах. Все частіше використовують малі піхотні групи, але інтенсивність дуже висока
Доповнення
У перші чотири місяці 2025 року російська армія просувається повільніше. Водночас рівень її втрат залишається стабільно високим. З початку року війська зазнали 160 тис. втрат, тобто в середньому 99 втрат на кожен квадратний кілометр.
Українські воїни у квітні відновили загалом 115 позицій, засобами DeepStrike протягом місяця уражено 62 цілі на території рф, а також продовжується перехід на корпусну систему в армії.