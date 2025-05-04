росіяни активізували штурмові дії на мотоциклах та малими штурмовими групами – ОСУВ "Хортиця"

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 35020 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 91361 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 85364 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 64533 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 76686 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 75327 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 60582 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 74638 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 108649 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 47059 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
3м/с
66%
741 мм
Популярнi новини

"Претензійна нісенітниця": медведєв різко відповів Трампу щодо участі США у Другій світовій війні

4 травня, 02:34 • 11869 перегляди

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

4 травня, 03:17 • 16132 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

04:30 • 11796 перегляди

Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

05:03 • 15472 перегляди

Нічна атака росіян: сили ППО збили 69 ворожих безпілотників

06:50 • 7960 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 85364 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 45979 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 77307 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 85547 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 108649 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

04:30 • 11853 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 35077 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 75327 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 34537 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 37454 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

росіяни активізували штурмові дії на мотоциклах та малими штурмовими групами – ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 110 перегляди

російські війська активізували штурмові дії на Покровському напрямку, використовуючи мотоцикли та малі піхотні групи. Інтенсивність атак рекордно висока, попри значні втрати окупантів.

росіяни активізували штурмові дії на мотоциклах та малими штурмовими групами – ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники все частіше наступають на мотоциклах та використовують малі піхотні групи під час штурмових дій. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону, пише УНН

Деталі

Найбільш активним зараз є Покровський напрямок, і активність на ньому вийшла на рекордні показники. Бо вона співставна вже з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому

- повідомив речник.

Трегубов додав, що змінилася тактика та масштаби дій російських окупантів.

Вони все частіше наступають на мотоциклах. Все частіше використовують малі піхотні групи, але інтенсивність дуже висока

- зазначив Трегубов.

Доповнення 

У перші чотири місяці 2025 року російська армія просувається повільніше. Водночас рівень її втрат залишається стабільно високим. З початку року війська зазнали 160 тис. втрат, тобто в середньому 99 втрат на кожен квадратний кілометр.

Українські воїни у квітні відновили загалом 115 позицій, засобами DeepStrike протягом місяця уражено 62 цілі на території рф, а також продовжується перехід на корпусну систему в армії. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,654.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,831.10