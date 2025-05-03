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рф сповільнила темпи наступу, але втрати залишаються значними - ISW

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Російська армія сповільнила наступ, але втрати залишаються високими – 160 тис. за 4 місяці 2025 року. Найбільші втрати були у січні – 48 060 осіб.

рф сповільнила темпи наступу, але втрати залишаються значними - ISW

У перші чотири місяці 2025 року російська армія просувається повільніше. Водночас рівень її втрат залишається стабільно високим. З початку року війська зазнали 160 тис. втрат, тобто в середньому 99 втрат на кожен квадратний кілометр. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

"За останні чотири місяці російські успіхи на фронті сповільнилися, але росія продовжує зазнавати втрат особового складу, які можна порівняти з втратами, яких зазнали російські війська в період інтенсивного наступу у вересні-грудні 2024 року. За оцінками ISW, у січні, лютому, березні та квітні 2025 року російські війська зайняли територію загальною площею 1 627 квадратних кілометрів в Україні та Курській області, а щоденні зведення українського Генерального штабу про втрати російських військ свідчать, що протягом останніх чотирьох місяців російські війська зазнали 160 тис. втрат, тобто в середньому 99 втрат на кожен квадратний кілометр, захоплений за останні чотири місяці", - ідеться у звіті.

За оцінками ISW, російські війська захопили приблизно 496 квадратних кілометрів у січні 2025 року; приблизно 313 квадратних кілометрів у лютому 2025 року; приблизно 601 квадратний кілометр у березні 2025 року; і приблизно 217 квадратних кілометрів у квітні 2025 року.

"Звіти українського Генерального штабу свідчать, що російські війська втратили приблизно 48 060 осіб у січні 2025 року, 35 300 осіб у лютому 2025 року, 40 670 осіб у березні 2025 року і 36 570 осіб у квітні 2025 року. Російський наступ значно збільшився в березні 2025 року через ліквідацію українського виступу в Курській області, що збіглося з тимчасовим припиненням обміну розвідувальною інформацією між США та Україною, хоча в середньому російський наступ зменшився в період між січнем, лютим і квітнем 2025 року. Російські успіхи також сповільнилися, оскільки протягом останніх чотирьох місяців російські війська зіткнулися з більш добре захищеними українськими позиціями у великих містах, таких як Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк і Покровськ, та навколо них", - зазначається у звіті.

Окрім того, за даними ISW, наразі російські війська зазнають більших втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року. За оцінками, з вересня по грудень 2024 року російські війська здобули 2 949 квадратних кілометрів ціною 174 935 втрат - в середньому 59 втрат на квадратний кілометр.

"Російське військове командування, схоже, мириться з подібними темпами втрат особового складу, незважаючи на значне зниження темпів територіальних досягнень", - додали в ISW.

Нагадаємо

За добу 2 травня російські війська втратили у війні з Україною 1170 солдатів і 48 артсистем.

Павло Башинський

Павло Башинський

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