Втрати ворога за 2 травня: ліквідовано 1170 росіян та знищено 48 артсистем

За добу 2 травня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів і 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 955470 (+1170) осіб ліквідовано

танків ‒ 10745 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22369 (0)

артилерійських систем ‒ 27234 (+48)

РСЗВ ‒ 1375 (0)

засоби ППО ‒ 1153 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34665 (+126)

крилаті ракети ‒ 3197 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47003 (+121)

спеціальна техніка ‒ 3870 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.

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