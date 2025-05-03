Втрати ворога за 2 травня: ліквідовано 1170 росіян та знищено 48 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2 травня українські захисники ліквідували 1170 російських військових та знищили 48 артилерійських систем. Загальні втрати ворога сягнули 955470 осіб.
За добу 2 травня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів і 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 955470 (+1170) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10745 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22369 (0)
- артилерійських систем ‒ 27234 (+48)
- РСЗВ ‒ 1375 (0)
- засоби ППО ‒ 1153 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34665 (+126)
- крилаті ракети ‒ 3197 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47003 (+121)
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.
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