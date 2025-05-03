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Втрати ворога за 2 травня: ліквідовано 1170 росіян та знищено 48 артсистем

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2 травня українські захисники ліквідували 1170 російських військових та знищили 48 артилерійських систем. Загальні втрати ворога сягнули 955470 осіб.

Втрати ворога за 2 травня: ліквідовано 1170 росіян та знищено 48 артсистем

За добу 2 травня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів і 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 955470 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10745 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22369 (0)
        • артилерійських систем ‒ 27234 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1375 (0)
            • засоби ППО ‒ 1153 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34665 (+126)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (+1)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47003 (+121)
                            • спеціальна техніка ‒ 3870 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблих окупантів перевищила 950 тисяч осіб.

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                              Вадим Хлюдзинський

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