російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні
Київ • УНН
28 квітня українські військові ліквідували 1060 російських солдатів та знищили 42 артсистеми. З початку повномасштабної війни втрати ворога перевищили 950 тисяч осіб.
За добу 28 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 950860 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10728 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22325 (+14)
- артилерійських систем ‒ 27080 (+42)
- РСЗВ ‒ 1373 (0)
- засоби ППО ‒ 1146 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34177 (+94)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46432 (+140)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку 2025 року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що за кожен скоєний злочин буде відплата.
Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"29.04.25, 05:17 • 8644 перегляди