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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 12794 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Financial Times

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Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Артилерійська бригада імені князя Вітовта влучним ударом знищила самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" окупантів. Відео яскравого знищення техніки опубліковано.

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

Бійці артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта поділилися з ОСУВ "Хортця" кадрами філігранної бойової роботи, що завершилася ефектним знищенням коштовної російської техніки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що цього разу ціллю українських гармашів стала самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" окупаційних військ.

Результат роботи артилеристів був саме таким, "як ми всі любимо" - яскравим та безповоротним для ворожої техніки

- йдеться у підписі до відео.

Бійці додали, що на палаючу російську техніку, як і на воду, можна дивитися вічно.

Нагадаємо

Українські військові показали, як прикордонники на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.

Раніше корпус "Азов" опублікував відео допиту трьох захоплених у полон російських окупантів. За словами військових, росіяни намагалися штурмувати українські позиції, використовуючи самокати та мотоцикли.

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Вадим Хлюдзинський

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