Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"
Київ • УНН
Артилерійська бригада імені князя Вітовта влучним ударом знищила самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" окупантів. Відео яскравого знищення техніки опубліковано.
Бійці артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта поділилися з ОСУВ "Хортця" кадрами філігранної бойової роботи, що завершилася ефектним знищенням коштовної російської техніки. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що цього разу ціллю українських гармашів стала самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" окупаційних військ.
Результат роботи артилеристів був саме таким, "як ми всі любимо" - яскравим та безповоротним для ворожої техніки
Бійці додали, що на палаючу російську техніку, як і на воду, можна дивитися вічно.
Нагадаємо
Українські військові показали, як прикордонники на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.
Раніше корпус "Азов" опублікував відео допиту трьох захоплених у полон російських окупантів. За словами військових, росіяни намагалися штурмувати українські позиції, використовуючи самокати та мотоцикли.
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