Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"
Киев • УНН
Артиллерийская бригада имени князя Витовта метким ударом уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" оккупантов. Видео яркого уничтожения техники опубликовано.
Бойцы артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поделились с ОГВ "Хортица" кадрами филигранной боевой работы, завершившейся эффектным уничтожением дорогостоящей российской техники. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что на этот раз целью украинских пушкарей стала самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" оккупационных войск.
Результат работы артиллеристов был именно таким, "как мы все любим" - ярким и безвозвратным для вражеской техники
Бойцы добавили, что на горящую российскую технику, как и на воду, можно смотреть вечно.
Напомним
Украинские военные показали, как пограничники в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.
Ранее корпус "Азов" опубликовал видео допроса трех захваченных в плен российских оккупантов. По словам военных, россияне пытались штурмовать украинские позиции, используя самокаты и мотоциклы.
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