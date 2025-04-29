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российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

28 апреля украинские военные ликвидировали 1060 российских солдат и уничтожили 42 артсистемы. С начала полномасштабной войны потери врага превысили 950 тысяч человек.

российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине

За сутки 28 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 950860 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10728 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 22325 (+14)
        • артиллерийских систем ‒ 27080 (+42)
          • РСЗО ‒ 1373 (0)
            • средства ПВО ‒ 1146 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34177 (+94)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46432 (+140)
                            • специальная техника ‒ 3860 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что за каждое совершенное преступление будет возмездие.

                              Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"29.04.25, 05:17 • 5702 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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