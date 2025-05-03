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росія вивела з Чорного моря частину кораблів з "Калібрами" - ВМС

Київ • УНН

 • 980 перегляди

В Чорному морі залишаються 3 ворожі кораблі з "Калібрами" загальним залпом до 18 ракет. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких має 8 ракет.

росія вивела з Чорного моря частину кораблів з "Калібрами" - ВМС

Окупанти тримають у Чорному морі 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 03.05.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Атака дронів: у Криму та кількох регіонах рф лунають вибухи03.05.25, 02:29 • 1780 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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