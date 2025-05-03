росія вивела з Чорного моря частину кораблів з "Калібрами" - ВМС

Окупанти тримають у Чорному морі 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 03.05.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор