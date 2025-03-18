"Одне з найбільших досягнень": Зеленський прокоментував домовленість про припинення вогню на морі

Припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі. Про це під час онлайн-конференції заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За словами глави держави, в останній місяці росія продовжує обстріл українських портів і суден. При цьому морський коридор продовжує функціонувати.

Тобто, він буде працювати, хоче цього росія, або не хоче, коридор буде працювати. В іншому випадку, якщо ми говоримо "тиша на морі", то давайте подивимося, які будуть кроки щодо тиші з точки зору енергетики, безпеки в енергетиці, мережі і цивільної інфраструктури - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що порти – це важливий елемент цивільної інфраструктури, а якщо порти у небезпеці, то це "удари по партнерам".

"Там небезпека головна. Ну, ви знаєте, передусім, це і Південний, і Одеса. Тобто, подивимося, як буде. Я думаю, що ми найближчими днями будемо мати якісь рухи вперед", - додав президент.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційну заяву американської сторони по результатах телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. З-поміж іншого, вони домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру.

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