ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів

росія вивела військові кораблі з Чорного та Азовського морів. Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією станом на 06:00 17.03.2025, у Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів.

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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