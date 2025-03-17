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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів

Київ • УНН

 • 21792 перегляди

Станом на 17 березня 2025 року, російські військові кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. У Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі з ракетами.

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів

росія вивела військові кораблі з Чорного та Азовського морів. Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 06:00 17.03.2025, у Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів.

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаю

Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.

ISW: путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України у разі припинення вогню 17.03.25, 04:36 • 22918 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Азовське море
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