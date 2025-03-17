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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей

Киев • УНН

 • 21790 просмотра

По состоянию на 17 марта 2025 года, российские военные корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится 4 вражеских корабля с ракетами.

ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей

россия вывела военные корабли из Черного и Азовского морей. Об этом информируют Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 17.03.2025, в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей.

в Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомню

Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине. Переговоры будут касаться вопроса территории и электростанций.

ISW: путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня17.03.25, 04:36 • 22914 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Черное море
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