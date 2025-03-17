ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей
Киев • УНН
По состоянию на 17 марта 2025 года, российские военные корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится 4 вражеских корабля с ракетами.
россия вывела военные корабли из Черного и Азовского морей. Об этом информируют Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 17.03.2025, в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей.
в Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомню
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