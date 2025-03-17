ISW: путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня

кремлевский диктатор владимир путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики Института сообщают, что советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил 16 марта, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки.

Волтц также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "реальность ситуации на местах" в дипломатических переговорах, обсуждая прекращение войны в Украине.

Неясно, что именно Волтц имел в виду под "реальностью ситуации на местах". российские официальные лица часто использовали нарратив о том, что любые переговоры должны учитывать "реалии на местах", ссылаясь на нынешнюю линию фронта в Украине и свои заявления о неизбежности дальнейших побед россии на поле боя - говорится в отчете.

Отмечается, что признание Волтцом того, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности, является ключевым аспектом достижения заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине, но прекращение боевых действий на незащищенных линиях ограничило бы эффективность гарантий безопасности.

По мнению исследователей, нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от возобновления российской агрессии.

российские войска находятся на противоположном берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова. Войска рф на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции. Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе – чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей - сообщает ISW.

По данным Института изучения войны, россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, направленную на соединение крупных городов в оккупированной Украине и россии, что укрепит контроль рф над оккупированной Украиной и способность россии транспортировать и поставлять российские силы, действующие в Украине, в случае будущего российского наступления на юге Украины.

США и Европе, вероятно, придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в гораздо больших объемах и с большей ценой, чем ближе конечные линии прекращения огня к нынешней линии фронта. Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы с россией) протяженностью более 2100 километров - пишут аналитики Института.

Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта также потребует привлечения большого количества западных сил. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как выразился Трамп, могла бы значительно уменьшить стоимость и сложность обеспечения будущего мира.

Прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы российские войска в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, что сделало бы будущую российскую агрессию менее вероятной.

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Однако российские официальные лица сохраняют свои максималистские территориальные претензии в отношении всей оккупированной и значительной части неоккупированной Украины.

Высокопоставленные кремлевские чиновники, включая правителя россии владимира путина, последовательно требуют от Украины отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те районы, которые еще не оккупированы российскими войсками, и подтвердили эти требования в течение последних недель.

Постоянные заявления кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что кремль и путин остаются приверженными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры - отметили в ISW.

Кроме того, путин неоднократно призывал Украину навсегда отказаться от целей вступления в НАТО или любого блока безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи, а министр иностранных дел россии сергей лавров недавно заявил, что россия отвергнет будущее развертывание любых европейских миротворцев в Украине и будет рассматривать любое такое развертывание как "прямое, официальное, неприкрытое вмешательство стран НАТО" в войну.

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Принимая во внимание требования кремля, отмечают в ISW, маловероятно, что путин откажется от своих амбиций в отношении Украины даже после прекращения огня.

Ключевые выводы ISW за 16 марта:

Уолц 16 марта заявил, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки.

Нынешние линии фронта не обеспечивают стратегической глубины, которая понадобится Украине для надежной защиты от новой российской агрессии.

Однако российские чиновники сохраняют свои максималистские территориальные претензии в отношении всей оккупированной и значительных частей неоккупированной Украины.

российские официальные лица не дали публичных признаков того, что они готовы пойти на уступки в отношении своих территориальных или безопасностных требований к Украине.

россия продолжает использовать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, чтобы нормализовать свои военные требования.

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