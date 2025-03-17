ISW: путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України у разі припинення вогню

кремлівський диктатор володимир путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Аналітики Інституту звітують, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив 16 березня, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки.

Волтц також заявив, що Сполучені Штати розглядають "реальність ситуації на місцях" у дипломатичних переговорах, обговорюючи припинення війни в Україні.

Неясно, що саме Волтц мав на увазі під "реальністю ситуації на місцях". російські офіційні особи часто використовували наратив про те, що будь-які переговори повинні враховувати "реалії на місцях", посилаючись на нинішню лінію фронту в Україні та свої заяви про неминучість подальших перемог росії на полі бою - йдеться у звіті.

Зазначається, що визнання Волтцом того, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки, є ключовим аспектом досягнення заявленої мети президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні, але припинення бойових дій на незахищених лініях обмежило б ефективність гарантій безпеки.

На думку дослідників, нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від поновлення російської агресії.

російські війська знаходяться на протилежному березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова. Війська рф на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б ймовірність успіху в цій операції. Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі – надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, швидше за все, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець - повідомляє ISW.

За даними Інституту вивчення війни, росія будує велику автомагістраль і залізницю, спрямовану на з’єднання великих міст в окупованій Україні та росії, що зміцнить контроль рф над окупованою Україною та здатність росії транспортувати та постачати російські сили, які діють в Україні, у разі майбутнього російського наступу на півдні України.

США та Європі, ймовірно, доведеться надавати військову допомогу Україні швидше, у набагато більших обсягах і з більшою ціною, чим ближче кінцеві лінії припинення вогню до нинішньої лінії фронту. Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою вирішальну роль у стримуванні та, якщо необхідно, поразці майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як всередині України, так і вздовж міжнародного кордону з росією) протяжністю понад 2100 кілометрів - пишуть аналітики Інституту.

Дотримання режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту також вимагатиме залучення великої кількості західних сил. Допомога Україні у відновленні стратегічно важливих територій, як висловився Трамп, могла б значно зменшити вартість і складність забезпечення майбутнього миру.

Припинення вогню на більш захищених позиціях також поставило б російські війська у більш невигідне становище для відновлення наступальних операцій, що зробило б майбутню російську агресію менш імовірною.

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Однак російські офіційні особи зберігають свої максималістські територіальні претензії щодо всієї окупованої та значної частини неокупованої України.

Високопосадовці кремля, включно з правителем росії володимиром путіним, послідовно вимагають від України віддати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з тими районами, які ще не окуповані російськими військами, і підтвердили ці вимоги протягом останніх тижнів.

Постійні заяви кремля з вимогою до України поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що кремль і путін залишаються відданими цим територіальним цілям, незважаючи на переговори, що тривають - зауважили в ISW.

Крім того, путін неодноразово закликав Україну назавжди відмовитися від цілей вступу до НАТО або будь-якого блоку безпеки і відхилити майбутні пропозиції іноземної військової допомоги, а міністр закордонних справ росії сергій лавров нещодавно заявив, що росія відкине майбутнє розгортання будь-яких європейських миротворців в Україні і розглядатиме будь-яке таке розгортання як "пряме, офіційне, неприховане втручання країн НАТО" у війну.

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Зважаючи на вимоги кремля, зазначають у ISW, малоймовірно, що путін відмовиться від своїх амбіцій щодо України навіть після припинення вогню.

Ключові висновки ISW за 16 березня:

Уолц 16 березня заявив, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки.

Нинішні лінії фронту не забезпечують стратегічної глибини, яка знадобиться Україні для надійного захисту від нової російської агресії.

Проте російські чиновники зберігають свої максималістські територіальні претензії щодо всієї окупованої та значних частин неокупованої України.

російські офіційні особи не дали публічних ознак того, що вони готові піти на поступки щодо своїх територіальних або безпекових вимог до України.

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