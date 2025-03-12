Зеленський сподівається на сильні кроки від США, якщо рф відмовиться від режиму тиші

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна може розраховувати на сильні кроки від США, якщо росія не погодиться на 30-денний режим припинення. Про це він заявив журналістам, передає УНН.

На запитання, що буде, якщо рф не погодиться на припинення вогню, Зеленський відповів: "Я так розумію, що ми можемо розраховувати (від США – ред.) на сильні кроки. Я не знаю деталей поки що, але ми говоримо про санкційні дії та посилення України".

Зеленський: санкції проти росії залежатимуть від діалогу США з кремлем

Доповнення

Зеленський зазначав, що режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.

Контекст

Вчора, 11 відбулися переговори української та американської делегацій в Саудівській Аравії. За їх результатом стало відомо, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Також Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував можливість введення додаткових санкцій проти росії, як припустив президент Дональд Трамп, підкресливши, що Сполучені Штати мають інструменти впливу, але сподіваються на дипломатичне вирішення.