Зеленський: санкції проти росії залежатимуть від діалогу США з кремлем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання санкцій проти росії залежатиме від позиції американської сторони та її діалогу з кремлем, передає УНН.

Деталі

На запитання журналістів про те, чи обговорювали з США санкції проти рф Президент зазначив, що обговорювалося все, а щодо санкцій, то все залежатиме виключно від американської сторони.

"Передусім обговорювалися всі теми, я ще раз хочу це підкреслити. Всі важливі теми, сенсативні теми, але обговорювалися вони точково і рано поки що про це говорити", - наголосив Зеленський.

"Щодо санкцій або інших кроків тиску на росію - це буде залежати від американської сторони і це буде після їхнього діалогу з русскіми, мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і розумію, то буде саме так. Якщо русскіє продемонструють, що вони готові на пропозицію америки, так само як ми, ні більше, ні менше, то я думаю, будуть відповідні рішення. А якщо вони не готові - ми дуже надіємось, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - додав Президент.

Доповнення

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню.