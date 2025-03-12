Сенатор Грем погрожує росії санкціями у разі відмови від 30-денного припинення вогню

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку сенатора у соцмережі Х (Twitter).

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У вівторок, 11 березня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем привітав Україну і Сполучені Штати Америки з переговорами.

Я дуже натхненний, дізнавшись, що Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню

Ліндсі Грем попередив росію та її країн-партнерів, що у випадку незгоди припиняти вогонь, буде введено санкції.

Якщо росія відмовиться, нам слід накласти на них усі санкції. Я введу санкції, передбачені Конгресом, які не лише торкнуться росії, а й накладуть санкції та мита на країни, які купують російські товари, включаючи нафту, газ та уран