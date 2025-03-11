Трамп і путін проведуть телефонну розмову у "незвичному" форматі - росЗМІ

У п’ятницю, 14 березня, відбудеться телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Зазначається, що розмова відбудеться у форматі, який виходить за рамки звичайного телефонного дзвінка. При цьому сторони планують обговорити ситуацію в Україні, можливість припинення вогню та перспективи переговорного процесу.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що американська та російська делегації зустрінуться "пізніше сьогодні або завтра".

Сподіваюсь, зможемо вийти на угоду. Припинення вогню – дуже важливе. Якщо ми переконаємо росіян піти на це, це буде чудово. Якщо не зможемо, то це триватиме й далі, і людей будуть убивати