Трамп і путін проведуть телефонну розмову у "незвичному" форматі - росЗМІ
Київ • УНН
У п'ятницю відбудеться особлива телефонна розмова між Трампом та путіним щодо припинення вогню в Україні. США вже відновили безпекову допомогу Україні та готові до переговорного процесу.
У п’ятницю, 14 березня, відбудеться телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Зазначається, що розмова відбудеться у форматі, який виходить за рамки звичайного телефонного дзвінка. При цьому сторони планують обговорити ситуацію в Україні, можливість припинення вогню та перспективи переговорного процесу.
Тим часом Дональд Трамп заявив, що американська та російська делегації зустрінуться "пізніше сьогодні або завтра".
Сподіваюсь, зможемо вийти на угоду. Припинення вогню – дуже важливе. Якщо ми переконаємо росіян піти на це, це буде чудово. Якщо не зможемо, то це триватиме й далі, і людей будуть убивати
На запитання, чи означають чи чекають Президента України Володимира Зеленського знову у Білому домі, він відповів: "Так, абсолютно".
Нагадаємо
Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.
У свою чергу Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.
США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП11.03.25, 22:55 • 131278 переглядiв