США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП

Сполучені Штати Америки відновили надання безпекової допомоги Україні. Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, інформує УНН.

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Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває - написав Паліса.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що США відновлюють постачання допомоги Україні. Про це він заявив за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Нагадаємо

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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