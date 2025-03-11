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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34126 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП

Київ • УНН

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США відновили надання безпекової допомоги та обмін розвідданими з Україною. Рішення прийнято за результатами зустрічі делегацій двох країн у Джидді.

США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП

Сполучені Штати Америки відновили надання безпекової допомоги Україні. Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, інформує УНН.

Деталі

Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває

- написав Паліса.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що США відновлюють постачання допомоги Україні. Про це він заявив за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Нагадаємо

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Президент США: якщо путін погодиться припинити вогонь - це буде 75% шляху до миру11.03.25, 22:02 • 18912 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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