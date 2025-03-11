США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП
Київ • УНН
США відновили надання безпекової допомоги та обмін розвідданими з Україною. Рішення прийнято за результатами зустрічі делегацій двох країн у Джидді.
Сполучені Штати Америки відновили надання безпекової допомоги Україні. Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, інформує УНН.
Деталі
Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває
Раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що США відновлюють постачання допомоги Україні. Про це він заявив за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді.
Нагадаємо
Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.
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