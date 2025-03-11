Президент США: якщо путін погодиться припинити вогонь - це буде 75% шляху до миру
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що згода путіна на припинення вогню становитиме 75% шляху до мирного врегулювання. Очікується зустріч з росією найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп вважає, що згода російського диктатора володимира путіна на припинення вогню ознаменує собою 75% шляху до мирного врегулювання у війні, передає УНН.
Для танго потрібні двоє, як я вже казав, тож сподіваюся, що він (путін - ред.) також погодиться, і я дійсно думаю, що це було б 75% шляху, решта - це документальне оформлення
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що є сподівання, що росія погодиться на припинення вогню, і що очікується зустріч з росією сьогодні і завтра.