Президент США: якщо путін погодиться припинити вогонь - це буде 75% шляху до миру

Президент США Дональд Трамп вважає, що згода російського диктатора володимира путіна на припинення вогню ознаменує собою 75% шляху до мирного врегулювання у війні, передає УНН.

Для танго потрібні двоє, як я вже казав, тож сподіваюся, що він (путін - ред.) також погодиться, і я дійсно думаю, що це було б 75% шляху, решта - це документальне оформлення - заявив Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що є сподівання, що росія погодиться на припинення вогню, і що очікується зустріч з росією сьогодні і завтра.