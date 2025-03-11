Президент США: если путин согласится на прекращение огня - это будет 75% пути к миру
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что согласие путина на прекращение огня составит 75% пути к мирному урегулированию. Ожидается встреча с россией в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп считает, что согласие российского диктатора владимира путина на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к мирному урегулированию в войне, передает УНН.
Для танго нужны двое, как я уже говорил, так что надеюсь, что он (путин - ред.) также согласится, и я действительно думаю, что это было бы 75% пути, остальное - это документальное оформление
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть надежда, что россия согласится на прекращение огня, и что ожидается встреча с россией сегодня и завтра.