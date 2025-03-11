Трамп: сподіваюся, що рф погодиться на припинення вогню, очікується зустріч з росією сьогодні і завтра
Київ • УНН
Президент США повідомив, що Україна погодилася на припинення вогню. Трамп планує зустрічі з росією та сподівається на її згоду щодо припинення бойових дій.
Президент США Дональд Трамп заявив, що є сподівання, що росія погодиться на припинення вогню, і що очікується зустріч з росією сьогодні і завтра, пише УНН.
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З його слів, Україна щойно погодилася на припинення вогню "деякий час тому".
"Тепер ми повинні піти до росії, і, сподіваюся, президент путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати... Ми хочемо покінчити з цією війною", - зазначив президент США.
"Сподіваюся, росія на це погодиться", - зазначив Трамп, говорячи про припинення вогню.
"Ми збираємося зустрітися з ними пізніше сьогодні та завтра", - вказав Трамп.
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.25, 20:08 • 141070 переглядiв