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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трамп: сподіваюся, що рф погодиться на припинення вогню, очікується зустріч з росією сьогодні і завтра

Київ • УНН

 • 21102 перегляди

Президент США повідомив, що Україна погодилася на припинення вогню. Трамп планує зустрічі з росією та сподівається на її згоду щодо припинення бойових дій.

Трамп: сподіваюся, що рф погодиться на припинення вогню, очікується зустріч з росією сьогодні і завтра

Президент США Дональд Трамп заявив, що є сподівання, що росія погодиться на припинення вогню, і що очікується зустріч з росією сьогодні і завтра, пише УНН.

Деталі

З його слів, Україна щойно погодилася на припинення вогню "деякий час тому".

"Тепер ми повинні піти до росії, і, сподіваюся, президент путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати... Ми хочемо покінчити з цією війною", - зазначив президент США.

"Сподіваюся, росія на це погодиться", - зазначив Трамп, говорячи про припинення вогню.

"Ми збираємося зустрітися з ними пізніше сьогодні та завтра", - вказав Трамп.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.25, 20:08 • 141070 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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