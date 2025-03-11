Трамп: сподіваюся, що рф погодиться на припинення вогню, очікується зустріч з росією сьогодні і завтра

Президент США Дональд Трамп заявив, що є сподівання, що росія погодиться на припинення вогню, і що очікується зустріч з росією сьогодні і завтра, пише УНН.

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З його слів, Україна щойно погодилася на припинення вогню "деякий час тому".

"Тепер ми повинні піти до росії, і, сподіваюся, президент путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати... Ми хочемо покінчити з цією війною", - зазначив президент США.

"Сподіваюся, росія на це погодиться", - зазначив Трамп, говорячи про припинення вогню.

"Ми збираємося зустрітися з ними пізніше сьогодні та завтра", - вказав Трамп.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф