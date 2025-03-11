Трамп: надеюсь, что россия согласится на прекращение огня, ожидается встреча с рф сегодня и завтра
Киев • УНН
Президент США сообщил, что Украина согласилась на прекращение огня. Трамп планирует встречи с Россией и надеется на ее согласие по прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что россия согласится на прекращение огня, и что ожидается встреча с россией сегодня и завтра, пишет УНН.
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По его словам, Украина только что согласилась на прекращение огня "некоторое время назад".
"Теперь мы должны пойти к россии, и, надеюсь, президент путин также согласится на это, и мы сможем начать... Мы хотим положить конец этой войне", - отметил президент США.
"Надеюсь, россия на это согласится", - отметил Трамп, говоря о прекращении огня.
"Мы собираемся встретиться с ними позже сегодня и завтра", - указал Трамп.
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф11.03.25, 20:08 • 141058 просмотров