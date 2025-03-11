США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
Киев • УНН
США восстановили предоставление безопасности помощи и обмен разведданными с Украиной. Решение принято по результатам встречи делегаций двух стран в Джидде.
Соединенные Штаты Америки восстановили предоставление помощи Украине по безопасности Украине. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, информирует УНН.
Детали
У меня есть подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Соглашения начинают выполняться. Борьба продолжается
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США восстанавливают поставки помощи Украине. Об этом он заявил по результатам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
Напомним
Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощь Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
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