Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ
Киев • УНН
В пятницу состоится особый телефонный разговор между Трампом и Путиным по поводу прекращения огня в Украине. США уже восстановили безопасность помощи Украине и готовы к переговорному процессу.
В пятницу, 14 марта, состоится телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что разговор пройдет в формате, который выходит за рамки обычного телефонного звонка. При этом стороны планируют обсудить ситуацию в Украине, возможность прекращения огня и перспективы переговорного процесса.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что американская и российская делегации встретятся "позже сегодня или завтра".
Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению. Прекращение огня – очень важно. Если мы убедим россиян на это пойти, это будет замечательно. Если не сможем, то это будет продолжаться и дальше, и людей будут убивать
На вопрос, означает ли это, что ожидают президента Украины Владимира Зеленского снова в Белом доме, он ответил: "Да, абсолютно".
Напомним
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.
В свою очередь Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют безопасность помощи Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП11.03.25, 22:55 • 131252 просмотра