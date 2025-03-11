Умєров про умови припинення вогню: є рамкові питання домовленостей
Київ • УНН
Міністр оборони Умєров повідомив про досягнення домовленостей щодо умов припинення вогню після зустрічі з США у Джидді. Україна готова прийняти пропозицію про 30-денний режим припинення вогню за умови виконання ha.
Рамкові питання домовленостей щодо умов припинення вогню є. Контроль над ситуацією в України буде. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.
Рамкові питання домовленостей є, тому в цьому плані наші команди вже на операційному рівні продовжать спілкування. Тобто контроль над ситуацією у нас буде
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та США домовилися, що на наступному тижні на технічному, експертному рівні команди почнуть говорити про всі ці деталі.
США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП11.03.25, 22:55 • 131278 переглядiв
Доповнення
Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.
Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Україна погоджується припинити вогонь, але цю пропозицію потрібно ще донести до російської сторони.