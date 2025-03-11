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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Умеров об условиях прекращения огня: есть рамочные вопросы соглашений

Киев • УНН

 • 20052 просмотра

Министр обороны Умеров сообщил о достижении соглашений по условиям прекращения огня после встречи с США в Джидде. Украина готова принять предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии выполнения рф.

Умеров об условиях прекращения огня: есть рамочные вопросы соглашений

Рамочные вопросы соглашений по условиям прекращения огня существуют. Контроль над ситуацией в Украине будет. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Рамочные вопросы соглашений существуют, поэтому в этом плане наши команды уже на операционном уровне продолжат общение. То есть контроль над ситуацией у нас будет 

- сказал Умеров.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина и США договорились, что на следующей неделе на техническом, экспертном уровне команды начнут обсуждать все эти детали.

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП11.03.25, 22:55 • 131251 просмотр

Дополнение

Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Украина согласна прекратить огонь, но это предложение нужно еще донести до российской стороны.

Анна Мурашко

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