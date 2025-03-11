Умеров об условиях прекращения огня: есть рамочные вопросы соглашений
Киев • УНН
Министр обороны Умеров сообщил о достижении соглашений по условиям прекращения огня после встречи с США в Джидде. Украина готова принять предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии выполнения рф.
Рамочные вопросы соглашений по условиям прекращения огня существуют. Контроль над ситуацией в Украине будет. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Рамочные вопросы соглашений существуют, поэтому в этом плане наши команды уже на операционном уровне продолжат общение. То есть контроль над ситуацией у нас будет
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина и США договорились, что на следующей неделе на техническом, экспертном уровне команды начнут обсуждать все эти детали.
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Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Украина согласна прекратить огонь, но это предложение нужно еще донести до российской стороны.