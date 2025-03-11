Рубіо про пропозицію припинення вогню: це ще треба донести до російської сторони
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про згоду України на 30-денне припинення вогню за американською пропозицією. Пропозицію мають передати російській стороні через наявні дипломатичні канали.
Україна погоджується припинити вогонь, але цю пропозицію потрібно ще донести до російської сторони. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.
Так, це пропозиція припинити вогонь. Наш намір наступний, єдиний спосіб припинити війну – це через дипломатію. Неможливо припинити її воєнним шляхом. Мета миру – це сісти за стіл перемовин, але як ви можете сісти за стіл переговорів, якщо ви продовжуєте стріляти один в одного. Україна погоджується зробити це і вочевидь це ще треба донести до російської сторони
Він зазначив, що в США є дуже багато каналів через, які це можна зробити.
У нас є дипломатичні канали, у нас є канали спілкування. Я сподіваюся, що росіяни скажуть "так", що вони також погодяться й вбивства припиняться й ми почнемо спілкуватися щодо того, як злупити цю війну раз та на завжди
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц додав, що будуть дуже різні спілкування, різні обговорення різних способів припинення вогню.
Президент нам чітко повідомив, що будь-які бойові дії мають бути припинені й Україна погодилася на цю пропозицію. Вони готові до миру. Ми це зараз передаємо росіянам й вони також мають відповісти
Рубіо наголосив, що якщо росіяни скажуть "ні", то це стане на заваді до миру.
Але президент Трамп хоче, щоб страждання та вбивства припинилися, і він сподівається, що єдиний спосіб припинити цю війну - це сісти за стіл переговорів. Президент вірить, що перший крок до переговорів - це припинення вогню. Ми сподіваємося, що росіяни також погодяться на це
Доповнення
Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.