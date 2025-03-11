Рубіо про пропозицію припинення вогню: це ще треба донести до російської сторони

Україна погоджується припинити вогонь, але цю пропозицію потрібно ще донести до російської сторони. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Так, це пропозиція припинити вогонь. Наш намір наступний, єдиний спосіб припинити війну – це через дипломатію. Неможливо припинити її воєнним шляхом. Мета миру – це сісти за стіл перемовин, але як ви можете сісти за стіл переговорів, якщо ви продовжуєте стріляти один в одного. Україна погоджується зробити це і вочевидь це ще треба донести до російської сторони

Він зазначив, що в США є дуже багато каналів через, які це можна зробити.

У нас є дипломатичні канали, у нас є канали спілкування. Я сподіваюся, що росіяни скажуть "так", що вони також погодяться й вбивства припиняться й ми почнемо спілкуватися щодо того, як злупити цю війну раз та на завжди