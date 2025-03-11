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Рубио о предложении о прекращении огня: это еще нужно донести до российской стороны

Киев • УНН

 • 21005 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о согласии Украины на 30-дневное прекращение огня по американскому предложению. Предложение должно быть передано российской стороне через имеющиеся дипломатические каналы.

Рубио о предложении о прекращении огня: это еще нужно донести до российской стороны

Украина согласна на прекращение огня, но это предложение еще нужно донести до российской стороны. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Да, это предложение о прекращении огня. Наша цель следующая, единственный способ прекратить войну – это через дипломатию. Невозможно остановить ее военным путем. Цель мира – это сесть за стол переговоров, но как вы можете сесть за стол переговоров, если продолжаете стрелять друг в друга. Украина согласна это сделать и очевидно, что это еще нужно донести до российской стороны 

- сказал Рубио.

Он отметил, что в США есть  очень много каналов, через которые это можно сделать.

У нас есть дипломатические каналы, у нас есть каналы общения. Я надеюсь, что россияне скажут "да", что они также согласятся и убийства прекратятся, и мы начнем общаться о том, как закончить эту войну раз и навсегда

 - заявил Рубио.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц добавил, что будут очень разные общения, разные обсуждения различных способов прекращения огня.

Президент нам четко сообщил, что любые боевые действия должны быть прекращены, и Украина согласилась на это предложение. Они готовы к миру. Мы это сейчас передаем россиянам, и они также должны ответить 

- заявил Уолц.

Рубио подчеркнул, что если россияне скажут "нет", то это станет препятствием для мира.

Но президент Трамп хочет, чтобы страдания и убийства прекратились, и он надеется, что единственный способ прекратить эту войну - это сесть за стол переговоров. Президент верит, что первый шаг к переговорам - это прекращение огня. Мы надеемся, что россияне также согласятся на это 

- сказал Рубио.

Дополнение

Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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