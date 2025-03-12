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Сенатор Грэм угрожает россии санкциями в случае отказа от 30-дневного прекращения огня

Киев • УНН

 • 22469 просмотра

Сенатор США Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Он призвал ввести санкции против стран, которые покупают российские товары.

Сенатор Грэм угрожает россии санкциями в случае отказа от 30-дневного прекращения огня

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение Соединенных Штатов Америки о 30-дневном прекращении огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу сенатора в соцсети Х (Twitter).

Детали

Во вторник, 11 марта сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм приветствовал Украину и Соединенные Штаты Америки с переговорами.

Я очень вдохновлен, узнав, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня 

- говорится в заметке политика.

Линдси Грэм предупредил россию и ее страны-партнеры, что в случае несогласия прекращать огонь, будут введены санкции. 

Если россия откажется, нам следует наложить на них все санкции. Я введу санкции, предусмотренные Конгрессом, которые не только коснутся россии, но и наложат санкции и пошлины на страны, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран

- написал сенатор.

По его словам, "россии давно пора почувствовать невыносимую экономическую боль вследствие ее жестокого вторжения в Украину".

Напомним, в пятницу состоится особый телефонный разговор между Трампом и путиным о прекращении огня в Украине. США уже возобновили помощь Украине в сфере безопасности и готовы к переговорному процессу.

Умеров об условиях прекращения огня: есть рамочные вопросы соглашений11.03.25, 22:33 • 20052 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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