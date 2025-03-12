Сенатор Грэм угрожает россии санкциями в случае отказа от 30-дневного прекращения огня
Киев • УНН
Сенатор США Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Он призвал ввести санкции против стран, которые покупают российские товары.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение Соединенных Штатов Америки о 30-дневном прекращении огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу сенатора в соцсети Х (Twitter).
Детали
Во вторник, 11 марта сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм приветствовал Украину и Соединенные Штаты Америки с переговорами.
Я очень вдохновлен, узнав, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня
Линдси Грэм предупредил россию и ее страны-партнеры, что в случае несогласия прекращать огонь, будут введены санкции.
Если россия откажется, нам следует наложить на них все санкции. Я введу санкции, предусмотренные Конгрессом, которые не только коснутся россии, но и наложат санкции и пошлины на страны, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран
По его словам, "россии давно пора почувствовать невыносимую экономическую боль вследствие ее жестокого вторжения в Украину".
Напомним, в пятницу состоится особый телефонный разговор между Трампом и путиным о прекращении огня в Украине. США уже возобновили помощь Украине в сфере безопасности и готовы к переговорному процессу.
Умеров об условиях прекращения огня: есть рамочные вопросы соглашений11.03.25, 22:33 • 20052 просмотра