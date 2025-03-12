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Зеленский надеется на сильные шаги от США, если рф откажется от режима тишины

Киев • УНН

 • 18343 просмотра

Президент Украины заявил, что рассчитывает на усиление санкций и помощи от США, если россия не примет 30-дневный режим прекращения огня. Украина готова к перемирию.

Зеленский надеется на сильные шаги от США, если рф откажется от режима тишины

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина может рассчитывать на сильные шаги от США, если россия не согласится на 30-дневный режим прекращения. Об этом он заявил журналистам, передает УНН.

На вопрос, что будет, если рф не согласится на прекращение огня, Зеленский ответил: "Я так понимаю, что мы можем рассчитывать (от США – ред.) на сильные шаги. Я не знаю деталей пока что, но мы говорим о санкционных действиях и усилении Украины".

Зеленский: санкции против россии будут зависеть от диалога США с кремлем12.03.25, 16:01 • 6534 просмотра

Дополнение

Зеленский отмечал, что режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.

Контекст

Вчера, 11 состоялись переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По их результатам стало известно, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Также Украина выразила готовность принять американское предложение относительно 30-дневного режима прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал возможность введения дополнительных санкций против россии, как предположил президент Дональд Трамп, подчеркнув, что Соединенные Штаты имеют инструменты влияния, но надеются на дипломатическое решение.

Анна Мурашко

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