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Рубіо про можливі нові санкції проти рф: США мають інструменти впливу, але сподіваються на дипломатію

Київ • УНН

 • 22386 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував можливість введення додаткових санкцій проти рф, про які говорив Трамп. Він підкреслив наявність інструментів впливу, але наголосив на пріоритеті дипломатичного вирішення.

Рубіо про можливі нові санкції проти рф: США мають інструменти впливу, але сподіваються на дипломатію

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував можливість введення додаткових санкцій проти росії, як припустив президент Дональд Трамп, підкресливши, що Сполучені Штати мають інструменти впливу, але сподіваються на дипломатичне вирішення. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, пише УНН.

Деталі

"Ми розуміємо, що для того, щоб цей конфлікт закінчився, обидві сторони повинні його припинити. І я думаю, що його думка полягає в тому, що всім має бути зрозуміло, що Сполучені Штати мають доступні інструменти, щоб накласти ціну на російську сторону цього рівняння, але ми сподіваємося, що до цього не дійде. Ми сподіваємося, що обидві сторони усвідомлять, що це не конфлікт, який можна завершити військовими засобами; це можна закінчити лише дипломатичними засобами", - відповів Рубіо на запитання щодо припущення президента Трампа, що проти росії можуть бути додаткові санкції.

"І мета президента полягає в тому, щоб зібрати їх обох за стіл для вирішення цього питання. Але це нагадування, що ми розуміємо, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні інструменти, якщо це справді розвалиться, і – але ми сподіваємося, що цього не станеться. Справді. Ми сподіваємося, що до цього не дійде", - зауважив держсекретар США.

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Доповнення

7 березня Президент США Дональд Трамп закликав Україну та росію сідати за стіл переговорів і пригрозив широкомасштабними санкціями проти росії "доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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