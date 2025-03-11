Рубио о возможных новых санкциях против рф: США имеют инструменты влияния, но надеются на дипломатию

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал возможность введения дополнительных санкций против россии, как предположил президент Дональд Трамп, подчеркнув, что Соединенные Штаты имеют инструменты влияния, но надеются на дипломатическое решение. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, пишет УНН.



Детали

"Мы понимаем, что для того, чтобы этот конфликт закончился, обе стороны должны его прекратить. И я думаю, что его мнение заключается в том, что всем должно быть понятно, что Соединенные Штаты имеют доступные инструменты, чтобы наложить издержки на российскую сторону этого уравнения, но мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы надеемся, что обе стороны осознают, что это не конфликт, который можно завершить военными средствами; это можно закончить только дипломатическими средствами", - ответил Рубио на вопрос о предположении президента Трампа, что против россии могут быть дополнительные санкции.

"И цель президента заключается в том, чтобы собрать их обоих за стол для решения этого вопроса. Но это напоминание, что мы понимаем, что Соединенные Штаты располагают инструментами, если это действительно развалится, и – но мы надеемся, что этого не произойдет. Действительно. Мы надеемся, что до этого не дойдет", - отметил госсекретарь США.

Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Дополнение

7 марта Президент США Дональд Трамп призвал Украину и россию сесть за стол переговоров и пригрозил широкомасштабными санкциями против россии "до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире".