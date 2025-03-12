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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"За жодних умов": лавров виступив проти можливого введення іноземного контингенту в Україну

Київ • УНН

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сергій лавров заявив, що росія не погодиться на введення іноземного контингенту в Україну, оскільки вважає неприйнятною участь країн, які називають рф супротивником. Для такого рішення потрібна згода сторін.

"За жодних умов": лавров виступив проти можливого введення іноземного контингенту в Україну

глава мзс рф сергій лавров заявив, що росія не збирається погоджуватися на введення іноземного контингенту в Україну. За його словами, для такого рішення нібито "потрібна згода сторін", а росія вважає неприйнятною участь військових контингентів країн, які називають росію супротивником.

Про це він зазначив в інтервʼю з американськими блогерами Маріо Науфалу, Ларрі Джонсону та Ендрю Наполітано, передає УНН.

Деталі 

На питання про те, за яких умов рф змогла б прийняти присутність іноземного контингенту на території України лавров відповів чіткою відмовою.

За жодних умов. З нами ніхто не говорить як вони говорять нічого про Україну без України. При цьому все про росію без росії. До речі, Трамп, коли йому поставили питання з приводу миротворців, сказав, що про це говорити поки що рано, але зазвичай потрібна згода сторін. Чому ми повинні давати свою згоду на миротворчі сили або миротворчу групу? Вони хочуть сили, що складаються з військ тих країн, які оголосили нас супротивниками. Ці війська приїдуть як миротворці?

- заявив лавров.  

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Аліна Волянська

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