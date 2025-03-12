Китай, росія та Іран проведуть ядерні переговори у Пекіні

Китай, росія та Іран проведуть переговори щодо ядерних питань у Пекіні 14 березня, повідомили у МЗС Китаю 12 березня, пише УНН.

Китай проведе у Пекіні зустріч між Китаєм, росією та Іраном з іранської ядерної проблеми 14 березня. Три сторони обміняються думками щодо іранської ядерної проблеми та інших питань, що становлять взаємний інтерес - повідомив речник МЗС КНР.

Головуватиме на зустрічі заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, а заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков і заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді візьмуть участь у зустрічі в Пекіні.

"Іран підтвердив ядерні переговори в п'ятницю з росією та Китаєм", - зазначає AFP.

Іран відмовляється від переговорів з США щодо своєї ядерної програми, доки "лунають погрози"