Іран відмовляється від переговорів з США щодо своєї ядерної програми, доки "лунають погрози"

Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі в кулуарах зустрічі Організації ісламського співробітництва в Джидді заперечує можливість перемовин з США в "умовах максимального тиску".

Про це передає УНН із посиланням AFP.

Іран не відновить "жодних прямих переговорів зі США" щодо своєї ядерної програми, "доки вони продовжуватимуть політику максимального тиску і погроз". Відповідне глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив в кулуарах зустрічі Організації ісламського співробітництва в Джидді (місто на заході Саудівської Аравії).

Посадовець наголосив, що ізраїльська атака на Іран може призвести до більш широкого конфлікту на Близькому Сході.

Повідомлення Араґчі після нових заяв Ізраїлю:

Ядерну програму Ірану не можна знищити військовими операціями (...) це технологія, яку ми розробили, і ця технологія знаходиться в мізках, і її не можна бомбити

Він додав в інтерв’ю AFP:

Я думаю, що якщо напад на Іран відбудеться, це призведе до загальної пожежі в регіоні. Це не ми будемо вирішувати - сказав Аббас Арагчі.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти російських енергоносіїв заради перемир'я в Україні. Адміністрація також планує закрити нафтовий сектор Ірану новими санкціями.

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