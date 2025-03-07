Іран відмовляється від переговорів з США щодо своєї ядерної програми, доки "лунають погрози"
Київ • УНН
Глава МЗС Ірану заявив про відмову від прямих переговорів зі США щодо ядерної програми через політику тиску. Крім того, Арагчі попередив, що військовий напад на Іран призведе до регіональної пожежі.
Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі в кулуарах зустрічі Організації ісламського співробітництва в Джидді заперечує можливість перемовин з США в "умовах максимального тиску".
Про це передає УНН із посиланням AFP.
Іран не відновить "жодних прямих переговорів зі США" щодо своєї ядерної програми, "доки вони продовжуватимуть політику максимального тиску і погроз". Відповідне глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив в кулуарах зустрічі Організації ісламського співробітництва в Джидді (місто на заході Саудівської Аравії).
Посадовець наголосив, що ізраїльська атака на Іран може призвести до більш широкого конфлікту на Близькому Сході.
Повідомлення Араґчі після нових заяв Ізраїлю:
Ядерну програму Ірану не можна знищити військовими операціями (...) це технологія, яку ми розробили, і ця технологія знаходиться в мізках, і її не можна бомбити
Він додав в інтерв’ю AFP:
Я думаю, що якщо напад на Іран відбудеться, це призведе до загальної пожежі в регіоні. Це не ми будемо вирішувати
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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти російських енергоносіїв заради перемир'я в Україні. Адміністрація також планує закрити нафтовий сектор Ірану новими санкціями.
путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном - Bloomberg04.03.25, 13:58 • 24175 переглядiв