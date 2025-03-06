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США рішуче використовуватиме санкції проти росії, якщо це допоможе перемир’ю – Бессент

Київ • УНН

 • 23534 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти російських енергоносіїв заради перемир'я в Україні. Адміністрація також планує закрити нафтовий сектор Ірану новими санкціями.

США рішуче використовуватиме санкції проти росії, якщо це допоможе перемир’ю – Бессент

США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні, заявив міністр фінансів Скотт Бессент. За вказівкою президента Дональда Трампа санкції проти будуть використовуватися чітко і агресивно для максимального впливу.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Адміністрація Трампа тисне на Україну, щоб вона сіла за стіл переговорів про припинення вогню з росією, і Бессент сказав, що додаткові санкції проти рф можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговори.

Бессент розкритикував адміністрацію колишнього президента Джо Байдена за те, що вона не пішла на посилення енергетичних санкцій проти росії, побоюючись підвищення цін на газ. Бессент також заявив, що США посилять санкції проти Ірану, додавши, що США закриють нафтовий сектор країни.

Зробити Іран знову збанкрутілим означатиме початок нашої оновленої політики санкцій

- додав він.

Глава Мінфіну припустив, що США працюватимуть з регіональними сторонами, які допомагають Ірану просувати свою нафту. Однією з таких країн, ймовірно, буде росія, яка раніше дала зрозуміти, що готова допомогти США в переговорах з Іраном щодо припинення його ядерної програми.

Нагадаємо

За підсумками лютого 2025 року, російська скарбниця отримала 771,3 млрд рублів податків з нафтогазових компаній, недорахувавшись понад 150 млрд рублів, якщо порівнювати з показниками лютого 2024 року. Це на 18% менше. Відповідний результат пов'язаний з тим, що російські нафтовики через посилення тиску санкцій змушені збільшувати знижки на свою продукцію. 

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