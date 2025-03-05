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Санкції США призвели до майже 20% падіння нафтогазових доходів росії

Київ • УНН

 • 30917 перегляди

російський бюджет втратив майже 20% нафтогазових доходів за підсумками лютого 2025 року через дію "прощальних" санкцій Байдена.

Санкції США призвели до майже 20% падіння нафтогазових доходів росії

За підсумками лютого 2025 року, російська скарбниця отримала 771,3 млрд рублів податків з нафтогазових компаній, недорахувавшись понад 150 млрд рублів, якщо порівнювати з показниками лютого 2024 року.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg, The Moscow Times та DW.

Російський уряд недорахувався мільярдів

Російський бюджет втратив майже 20% нафтогазових доходів на тлі посилення американських санкцій, запроваджених за війну рф проти України

- ідеться у матеріалі

Відповідний результат пов'язаний з тим, що російські нафтовики через посилення тиску санкцій, змушені збільшувати знижки на свою продукцію.

За підсумками лютого, рф отримала з нафтогазових компаній 771,3 млрд рублів податків -це на 18% менше, ніж роком раніше.

Також повідомляється, що у грошовому вираженні скарбниця рф отримала на 156 млрд рублів менше, якщо порівнювати з сумою, зафіксованою у лютому 2024 року.

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Також ідеться про відставання на 18 млрд рублів у порівнянні з січнем поточного року.

Таким чином, посилення санкцій США проти російської нафти сприяє падінню кремлівських доходів у галузі нафти і газу.

Падіння цін на нафту і дефіцит бюджету рф

"Головним болем" для бюджету, де нафтою і газом забезпечено кожен третій рубль доходів, стає падіння цін на російську нафту.

За даними Bloomberg, сорт Urals при відвантаженні з портів новоросійська і приморська наприкінці лютого коштував близько $58 за барель. Але у проєкті бюджету рф закладено $69,7.

Через "прощальні" санкції Байдена, під які, серед інших, підпали "Сургутнафтогаз" і "Газпром нафта", а також понад 180 танкерів "тіньового флоту", російська економіка може втратити від 10% до 20% валютної виручки за продаж нафти

- пише DW.

До 2 трлн рублів у грошовому вираженні - саме на таку суму може збільшитися бюджетний дефіцит росії. Про це повідомив напередодні заступник міністра фінансів росії володимир количев.

Санкції проти тіньового флоту: понад 300 танкерів рф під ударом27.02.25, 17:17 • 26570 переглядiв

Доповнення

Слід зауважити, що російський уряд у 2025 році планував знизити рівень бюджетного дефіциту втричі.

США планують послабити санкції проти росії - Reuters03.03.25, 21:59 • 22226 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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