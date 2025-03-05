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Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

Киев • УНН

 • 30913 просмотра

Российский бюджет потерял почти 20% нефтегазовых доходов по итогам февраля 2025 года из-за действия «прощальных» санкций Байдена.

Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

По итогам февраля 2025 года российская казна получила 771,3 млрд рублей налогов от нефтегазовых компаний, недосчитавшись более 150 млрд рублей по сравнению с показателями февраля 2024 года.

Передает УНН с ссылкой на Bloomberg, The Moscow Times и DW.

Российское правительство недосчиталось миллиардов

Российский бюджет потерял почти 20% нефтегазовых доходов на фоне усиления американских санкций, введенных за войну рф против Украины

- говорится в материале

Соответствующий результат связан с тем, что российские нефтяники из-за усиления давления санкций вынуждены увеличивать скидки на свою продукцию.

По итогам февраля рф получила от нефтегазовых компаний 771,3 млрд рублей налогов - это на 18% меньше, чем годом ранее.

Также сообщается, что в денежном выражении казна рф получила на 156 млрд рублей меньше, если сравнивать с суммой, зафиксированной в феврале 2024 года.

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины03.03.25, 21:07 • 41853 просмотра

Также говорится о недостаче в 18 млрд рублей по сравнению с январем текущего года.

Таким образом, усиление санкций США против российской нефти способствует падению кремлевских доходов в области нефти и газа.

Падение цен на нефть и дефицит бюджета рф

"Головной болью" для бюджета, где нефтью и газом обеспечен каждый третий рубль доходов, становится падение цен на российскую нефть.

По данным Bloomberg, сорт Urals при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска в конце февраля стоил около $58 за баррель. Но в проекте бюджета рф заложено $69,7.

Из-за "прощальных" санкций Байдена, под которые, среди прочих, попали "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", а также более 180 танкеров "теневого флота", российская экономика может потерять от 10% до 20% валютной выручки за продажу нефти

- пишет DW.

До 2 трлн рублей в денежном выражении - именно на такую сумму может увеличиться бюджетный дефицит россии. Об этом сообщил накануне заместитель министра финансов россии Владимир Количев.

Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом27.02.25, 17:17 • 26568 просмотров

Дополнение

Следует отметить, что российское правительство в 2025 году планировало снизить уровень бюджетного дефицита втрое.

США планируют ослабить санкции против россии - Reuters03.03.25, 21:59 • 22226 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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