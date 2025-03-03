США планируют ослабить санкции против россии - Reuters
Киев • УНН
Белый дом поручил ведомствам подготовить список санкций против россии, которые могут быть смягчены. Зеленский, в свою очередь, выступает за усиление санкционного давления и системный подход к ограничениям.
Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против россии, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с москвой и остановить войну в Украине. Ведомства готовят предложения о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, для обсуждения американскими чиновниками с российскими представителями в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с москвой о улучшении дипломатических и экономических отношений
Так называемые документы с предложениями часто готовятся чиновниками, которые работают над санкциями, но конкретный запрос Белого дома подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить санкции в рамках потенциальной сделки с россией.
Напоминаем
Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, высказался за усиление международных санкций против россии, в частности по вопросам, касающимся обхода ограничений и поддержки экономики страны-агрессора. Он предложил системный подход, который включал бы закрытие банковской системы, блокировку теневого флота и прекращение всех экономических отношений, где россия обходит санкции.
Он предложил системный подход к санкциям, который включал бы закрытие банковской системы, блокировку теневого флота и прекращение всех экономических отношений, где Россия обходит санкции.