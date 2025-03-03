Зеленський: посилення санкцій проти росії змусить путіна стикнутися з внутрішніми проблемами
Київ • УНН
Президент України закликав посилити санкції проти РФ та запропонував системний підхід до обмежень. Зеленський наголосив на необхідності блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.
Президент України Володимир Зеленський висловився за посилення міжнародних санкцій проти росії, зокрема у питаннях, які стосуються обходу обмежень та підтримки економіки країни-агресора.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні, передає УНН.
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Саме так, не знімати санкції, а посилити їх
Він запропонував системний підхід до санкцій, який включав би закриття банківської системи, блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.
Зеленський зазначив, що важливо включити в цей процес країни, які допомагають росії обходити санкції.
Обрізати всі стосунки, де він обходить санкції, взяти на борт ті країни, які допомагають сьогодні в обході санкцій, не тому що вони друзі з русскіми — вони заробляють на цьому гроші, користуючись цією ситуацією. Запропонувати цим країнам інший дохід, запропонувати їм альтернативи, вони є. Русскі дають їм дешевий газ — дайте їм такий сами газ. Обріжте все, дайте тотальні санкції і те, що вже їх економіка деградує, деградація буде швидша. І скажіть тоді "ось наш план
Крім того, Зеленський наголосив, що таким чином це призведе до серйозних внутрішніх викликів для президента росії, який боїться тільки одного — незадоволення власного населення.
Коли його ракети не зможуть летіти, коли у нього будуть великі проблеми з фінансуванням відповідно внутрішніх своїх інституцій, соціалки, тощо, у нього будуть великі проблеми. А він боїться тільки одного, саме цього, внутрішніх викликів
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент України заявив, що призупинення американської допомоги буде вигідним лише росії. Зокрема, він наголосив на важливості стратегічного партнерства зі США та висловив сподівання на продовження підтримки.