Зеленський: посилення санкцій проти росії змусить путіна стикнутися з внутрішніми проблемами

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38471 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 65207 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65610 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68734 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79836 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62734 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60343 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129498 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83290 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234430 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13192 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12569 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28350 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10959 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11859 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97705 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129492 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234428 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409892 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18281 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24324 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25142 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26991 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77276 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Зеленський: посилення санкцій проти росії змусить путіна стикнутися з внутрішніми проблемами

Київ • УНН

 • 23328 перегляди

Президент України закликав посилити санкції проти РФ та запропонував системний підхід до обмежень. Зеленський наголосив на необхідності блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.

Зеленський: посилення санкцій проти росії змусить путіна стикнутися з внутрішніми проблемами

Президент України Володимир Зеленський висловився за посилення міжнародних санкцій проти росії, зокрема у питаннях, які стосуються обходу обмежень та підтримки економіки країни-агресора.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні, передає УНН.

Деталі 

Саме так, не знімати санкції, а посилити їх

- наголосив Зеленський, підкреслюючи, що російська економіка знаходиться в складній ситуації і її стан буде тільки погіршуватися.

Він запропонував системний підхід до санкцій, який включав би закриття банківської системи, блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.

Зеленський зазначив, що важливо включити в цей процес країни, які допомагають росії обходити санкції.

Обрізати всі стосунки, де він обходить санкції, взяти на борт ті країни, які допомагають сьогодні в обході санкцій, не тому що вони друзі з русскіми — вони заробляють на цьому гроші, користуючись цією ситуацією. Запропонувати цим країнам інший дохід, запропонувати їм альтернативи, вони є. Русскі дають їм дешевий газ — дайте їм такий сами газ. Обріжте все, дайте тотальні санкції і те, що вже їх економіка деградує, деградація буде швидша. І скажіть тоді "ось наш план

- додав Глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що таким чином це призведе до серйозних внутрішніх викликів для президента росії, який боїться тільки одного — незадоволення власного населення.

Коли його ракети не зможуть летіти, коли у нього будуть великі проблеми з фінансуванням відповідно внутрішніх своїх інституцій, соціалки, тощо, у нього будуть великі проблеми. А він боїться тільки одного, саме цього, внутрішніх викликів

- підсумував президент України.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент України заявив, що призупинення американської допомоги буде вигідним лише росії. Зокрема, він наголосив на важливості стратегічного партнерства зі США та висловив сподівання на продовження підтримки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93