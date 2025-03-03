Зеленський: посилення санкцій проти росії змусить путіна стикнутися з внутрішніми проблемами

Президент України Володимир Зеленський висловився за посилення міжнародних санкцій проти росії, зокрема у питаннях, які стосуються обходу обмежень та підтримки економіки країни-агресора.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні, передає УНН.

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Він запропонував системний підхід до санкцій, який включав би закриття банківської системи, блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.

Зеленський зазначив, що важливо включити в цей процес країни, які допомагають росії обходити санкції.

Обрізати всі стосунки, де він обходить санкції, взяти на борт ті країни, які допомагають сьогодні в обході санкцій, не тому що вони друзі з русскіми — вони заробляють на цьому гроші, користуючись цією ситуацією. Запропонувати цим країнам інший дохід, запропонувати їм альтернативи, вони є. Русскі дають їм дешевий газ — дайте їм такий сами газ. Обріжте все, дайте тотальні санкції і те, що вже їх економіка деградує, деградація буде швидша. І скажіть тоді "ось наш план