"Допомога тоді буде виключно путіну": Зеленський про можливе припинення підтримки США
Київ • УНН
Президент України заявив, що призупинення американської допомоги буде вигідним лише росії. Зеленський наголосив на важливості стратегічного партнерства зі США та висловив сподівання на продовження підтримки.
Призупинення допомоги Україні від США нікому не буде вигідною, окрім росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні, передає УНН.
Україна вважає Америку своїм стратегічним партнером, для нас це важливо. І Європа вважає Сполучені Штати Америки стратегічним партнером
Що стосується допомоги США, то, за словами Президента, вона різна.
Ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це невигідно всім, щоб ця допомога зупинилася. Ми, безумовно, розуміємо, що допомога, яку ми зараз отримуємо, ... колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки
Президент також зазначив, що нова допомога Україні в Конгресі США наразі не розглядається, однак він сподівається на продовження діалогу і підтримки. Зеленський підкреслив, що для України та Європи важливою є не лише військова допомога, але й загальний стратегічний курс США на підтримку миру та стабільності в регіоні.
Україна дуже сильно піднялася у власному виробництві, а зараз ми бачимо збільшення на території Європи, я говорю про континент. Ми говоримо не тільки про країни Євросоюзу. І це, до речі, один з важливих сигналів щодо підтримки України або розміщення контингенту. Ми говоримо про безпеку Європи, а значить і про розміщення контингенту або гарантії безпеки з усією Європою... Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки, безумовно, і я вважаю, що припинення такої допомоги - це допомога буде тоді виключно путіну і тому я вважаю, що Сполучені Штати - представники цивілізованого світу, лідери цього світу. І думаю вони точно не будуть допомагати путіну
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини Києва зі США залишаються міцними. Він вважає, що підтримка Києва з боку Вашингтона триватиме, при цьому такого рівня підтримки від США, як після початку повномасштабного вторгнення рф, не було.