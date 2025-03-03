"Допомога тоді буде виключно путіну": Зеленський про можливе припинення підтримки США

Призупинення допомоги Україні від США нікому не буде вигідною, окрім росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні, передає УНН.

Що стосується допомоги США, то, за словами Президента, вона різна.

Ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це невигідно всім, щоб ця допомога зупинилася. Ми, безумовно, розуміємо, що допомога, яку ми зараз отримуємо, ... колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки

Президент також зазначив, що нова допомога Україні в Конгресі США наразі не розглядається, однак він сподівається на продовження діалогу і підтримки. Зеленський підкреслив, що для України та Європи важливою є не лише військова допомога, але й загальний стратегічний курс США на підтримку миру та стабільності в регіоні.

Україна дуже сильно піднялася у власному виробництві, а зараз ми бачимо збільшення на території Європи, я говорю про континент. Ми говоримо не тільки про країни Євросоюзу. І це, до речі, один з важливих сигналів щодо підтримки України або розміщення контингенту. Ми говоримо про безпеку Європи, а значить і про розміщення контингенту або гарантії безпеки з усією Європою... Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки, безумовно, і я вважаю, що припинення такої допомоги - це допомога буде тоді виключно путіну і тому я вважаю, що Сполучені Штати - представники цивілізованого світу, лідери цього світу. І думаю вони точно не будуть допомагати путіну