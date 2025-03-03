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"Помощь тогда будет исключительно путину": Зеленский о возможном прекращении поддержки США

Киев • УНН

 • 28689 просмотра

Президент Украины заявил, что приостановление американской помощи будет выгодным только россии. Зеленский отметил важность стратегического партнерства с США и выразил надежду на продолжение поддержки.

"Помощь тогда будет исключительно путину": Зеленский о возможном прекращении поддержки США

Приостановление помощи Украине от США никому не будет выгодной, кроме россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами после саммита в Лондоне, передает УНН.

Украина считает Америку своим стратегическим партнером, для нас это важно. И Европа считает Соединенные Штаты Америки стратегическим партнером 

- отметил Зеленский.

Что касается помощи США, то, по словам Президента, она разная.

Мы работаем с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что это невыгодно всем, чтобы эта помощь остановилась. Мы, безусловно, понимаем, что помощь, которую мы сейчас получаем, ... когда-то была принята Конгрессом Соединенных Штатов Америки 

- отметил Зеленский.

Президент также отметил, что новая помощь Украине в Конгрессе США пока не рассматривается, однако он надеется на продолжение диалога и поддержки. Зеленский подчеркнул, что для Украины и Европы важна не только военная помощь, но и общий стратегический курс США на поддержку мира и стабильности в регионе.

Украина очень сильно поднялась в собственном производстве, а сейчас мы видим увеличение на территории Европы, я говорю о континенте. Мы говорим не только о странах Евросоюза. И это, кстати, один из важных сигналов по поддержке Украины или размещению контингента. Мы говорим о безопасности Европы, а значит и о размещении контингента или гарантии безопасности со всей Европой... Мы рассчитываем на помощь Соединенных Штатов Америки, безусловно, и я считаю, что прекращение такой помощи - это помощь будет тогда исключительно путину и поэтому я считаю, что Соединенные Штаты - представители цивилизованного мира, лидеры этого мира. И думаю они точно не будут помогать путину 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения Киева с США остаются крепкими. Он считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона будет продолжаться, при этом такого уровня поддержки от США, как после начала полномасштабного вторжения РФ, не было.

Алина Волянская

Алина Волянская

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