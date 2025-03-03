"Помощь тогда будет исключительно путину": Зеленский о возможном прекращении поддержки США

Приостановление помощи Украине от США никому не будет выгодной, кроме россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами после саммита в Лондоне, передает УНН.

Что касается помощи США, то, по словам Президента, она разная.

Президент также отметил, что новая помощь Украине в Конгрессе США пока не рассматривается, однако он надеется на продолжение диалога и поддержки. Зеленский подчеркнул, что для Украины и Европы важна не только военная помощь, но и общий стратегический курс США на поддержку мира и стабильности в регионе.

Украина очень сильно поднялась в собственном производстве, а сейчас мы видим увеличение на территории Европы, я говорю о континенте. Мы говорим не только о странах Евросоюза. И это, кстати, один из важных сигналов по поддержке Украины или размещению контингента. Мы говорим о безопасности Европы, а значит и о размещении контингента или гарантии безопасности со всей Европой... Мы рассчитываем на помощь Соединенных Штатов Америки, безусловно, и я считаю, что прекращение такой помощи - это помощь будет тогда исключительно путину и поэтому я считаю, что Соединенные Штаты - представители цивилизованного мира, лидеры этого мира. И думаю они точно не будут помогать путину