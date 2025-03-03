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Зеленский: усиление санкций против россии заставит путина столкнуться с внутренними проблемами

Киев • УНН

 • 23320 просмотра

Президент Украины призвал усилить санкции против РФ и предложил системный подход к ограничениям. Зеленский подчеркнул необходимость блокировки теневого флота и прекращения всех экономических отношений, где Россия обходит санкции.

Зеленский: усиление санкций против россии заставит путина столкнуться с внутренними проблемами

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за усиление международных санкций против россии, в частности по вопросам, касающимся обхода ограничений и поддержки экономики страны-агрессора.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после саммита в Лондоне, передает УНН.

Детали 

Именно так, не снимать санкции, а усилить их

- подчеркнул Зеленский, подчеркивая, что российская экономика находится в сложной ситуации и ее состояние будет только ухудшаться.

Он предложил системный подход к санкциям, который включал бы закрытие банковской системы, блокировку теневого флота и прекращение всех экономических отношений, где Россия обходит санкции.

Зеленский отметил, что важно включить в этот процесс страны, которые помогают России обходить санкции.

Обрезать все связи, где он обходит санкции, взять на борт те страны, которые помогают сегодня в обходе санкций, не потому что они друзья с русскими — они зарабатывают на этом деньги, пользуясь этой ситуацией. Предложить этим странам другой доход, предложить им альтернативы, они есть. Русские дают им дешевый газ — дайте им такой же газ. Обрежьте все, дайте тотальные санкции и то, что уже их экономика деградирует, деградация будет быстрее. И скажите тогда "вот наш план".

- добавил Глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что таким образом это приведет к серьезным внутренним вызовам для президента россии, который боится только одного — недовольства собственного населения.

Когда его ракеты не смогут лететь, когда у него будут большие проблемы с финансированием своих внутренних институтов, социальной сферы и т.д., у него будут большие проблемы. А он боится только одного, именно этого, внутренних вызовов.

- подытожил президент Украины.

Напоминаем

Ранее УНН писал, что президент Украины заявил, что приостановление американской помощи будет выгодно только россии. В частности, он подчеркнул важность стратегического партнерства с США и выразил надежду на продолжение поддержки.

Алина Волянская

Алина Волянская

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