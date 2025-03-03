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США планують послабити санкції проти росії - Reuters

Київ • УНН

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Білий дім доручив відомствам підготувати список санкцій проти росії, які можуть бути пом'якшені. Зеленський натомість виступає за посилення санкційного тиску та системний підхід до обмежень.

США планують послабити санкції проти росії - Reuters

Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з москвою і зупинити війну в Україні. Відомства готують пропозиції про зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені, для обговорення американськими чиновниками з російськими представниками в найближчі дні в рамках широких переговорів адміністрації з москвою про поліпшення дипломатичних і економічних відносин 

- повідомили джерела Reuters.

Так звані документи з пропозиціями часто готуються чиновниками, які працюють над санкціями, але конкретний запит Білого дому підкреслює готовність Трампа і його радників послабити санкції в рамках потенційної угоди з росією.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, навпаки, висловився за посилення міжнародних санкцій проти росії, зокрема у питаннях, які стосуються обходу обмежень та підтримки економіки країни-агресора. Він запропонував системний підхід, який включав би закриття банківської системи, блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.

Він запропонував системний підхід до санкцій, який включав би закриття банківської системи, блокування тіньового флоту та припинення всіх економічних відносин, де росія обходить санкції.

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