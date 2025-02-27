Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом
Киев • УНН
Великобритания ввела санкции против 40 танкеров теневого флота России. Вместе с санкциями ЕС и Канады, под ограничениями оказалось более половины танкеров, перевозящих российскую нефть.
Санкционный пакет Великобритании включает как минимум 40 танкеров теневого флота, перевозящих российскую нефть. После введения санкций Европейским Союзом 24 февраля и Канадой 25 февраля суммарно более 300 таких танкеров оказались под санкциями.
Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, передает УНН.
Почему этот пакет Великобритании является достаточно болезненным? Потому что там есть как минимум 40 танкеров теневого флота. 40 танкеров теневого флота - это довольно много. Таким образом, вместе с санкциями Европейского Союза 24 февраля и вместе с санкциями Канады 25 февраля, суммарно мы имеем более 300 танкеров теневого флота под санкциями, то есть более половины тех, которые перевозят российскую нефть, что неплохо
Он отметил, что среди положительных аспектов британских санкций - это целый ряд компаний, связанных с обходом санкций, посредники из третьих стран и так называемые «новые олигархи». По его словам, это те российские бизнесмены, которые, воспользовавшись приближенностью к власти, за бесценок забирали активы западных компаний, вынужденных покинуть Россию, и таким образом становились «новыми олигархами».
Напомним,
Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас начнет вступать в силу, может стоить России до 1,5% ее ВВП.