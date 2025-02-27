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Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом

Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом

Киев  •  УНН

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Великобритания ввела санкции против 40 танкеров теневого флота России. Вместе с санкциями ЕС и Канады, под ограничениями оказалось более половины танкеров, перевозящих российскую нефть.

Санкционный пакет Великобритании включает как минимум 40 танкеров теневого флота, перевозящих российскую нефть. После введения санкций Европейским Союзом 24 февраля и Канадой 25 февраля суммарно более 300 таких танкеров оказались под санкциями.

Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Почему этот пакет Великобритании является достаточно болезненным? Потому что там есть как минимум 40 танкеров теневого флота. 40 танкеров теневого флота - это довольно много. Таким образом, вместе с санкциями Европейского Союза 24 февраля и вместе с санкциями Канады 25 февраля, суммарно мы имеем более 300 танкеров теневого флота под санкциями, то есть более половины тех, которые перевозят российскую нефть, что неплохо

- сказал Власюк.

Он отметил, что среди положительных аспектов британских санкций - это целый ряд компаний, связанных с обходом санкций, посредники из третьих стран и так называемые «новые олигархи». По его словам, это те российские бизнесмены, которые, воспользовавшись приближенностью к власти, за бесценок забирали активы западных компаний, вынужденных покинуть Россию, и таким образом становились «новыми олигархами».

Напомним,

Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас начнет вступать в силу, может стоить России до 1,5% ее ВВП

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
dzho-baidenДжо Байден

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